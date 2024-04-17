Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ferit Dağdeviren hakkında

17 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:18

Vatandaşların merakla araştırdığı kişiler arasında olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ferit Dağdeviren'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

1969 senesinde Şanlıurfa'd dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimlerini Şanlıurfa'da bitirdi.

1991 senesinde ODTÜ Gaziantep Müh. Fak. İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuştur.1994 senesinde kadar bir bilgisayar şirketinde genel müdür olarak çalıştı ve 1994 yılında Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı.

6 ay Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1998 senesine kadar Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olarak devam etti.

1998-2003 aralığında Mardin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde İçme suları Şube Müdürü olarak çalışmıştır. 2003 ve 2005 aralığında Van Köy Hizmetleri İl Müdürü olarak çalışmaya devam ettikten sonra 2005 senesinde Van İl İdaresi Genel Sekreter yardımcısı olarak atandı ve 2007 senesine kadar devam etti.

2007 ile 2010 aralığında Sağlık Bakanlığı İnşaat Onarım Dairesi Başkanlığında başkan yardımcısı olarak görev almasının ardından 2010 senesinde Van İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olmuştur.

2014 - 2016 aralığında Şanlıurfa ŞUSKİ Genel Müdürü olarak çalışmaya devam ettikten sonra 2016 yılının Ocak ayında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter yardımcısı oldu.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Dağdeviren, ileri derecede İngilizce biliyor.