15 Nisan 2024 18:37 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:03
Gazeteci Şebnem Bursalı'nın hayatına dair bilgiler
Adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında yer alan gazeteci Şebnem Bursalı'ın kim olduğu merak ediliyor. Eşi kimdir, kaç yaşında gibi sorular da araştırılırken işte hayatı ve biyografisi...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Son günlerde ismi ile sıkça karşılaştığımız Bursalı'nın nereli olduğu ve evli olup olmadığı merak edilmişti. Vatandaşların araştırdığı soruların cevabı haberimizdedir.
13 Haziran 1972 senesinde Aydın'da dünyaya geldi. Gazetesi ve televizyon programcısı olan isim 28. dönem AK Parti milletvekilidir.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Bursalı, 1 sene kadar TRT bünyesinde çalıştı.
Ardından Sabah Grubunda çalışmaya devam etti. 14 sene çalıştıktan sonra Takvim'in Ankara Temsilciliğine atandı.
10 seneden fazla süre Yeni Asır'da görev aldıktan sonra Ankara Temsilciliği yapmıştır. Yayın grubu başkanı olarak seçilmesinin ardından İzmir'de yerleşmiştir.
Kaynak: TGRT Haber