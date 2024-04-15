Gazeteci Şebnem Bursalı'nın hayatına dair bilgiler

15 Nisan 2024 18:37 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:03

AK Parti'de görev değişimi! Tevfik Göksu'nun yerine geçen isim belli oldu

AK Parti'de görev değişimi! Tevfik Göksu'nun yerine geçen isim belli oldu

Son günlerde ismi ile sıkça karşılaştığımız Bursalı'nın nereli olduğu ve evli olup olmadığı merak edilmişti. Vatandaşların araştırdığı soruların cevabı haberimizdedir.

13 Haziran 1972 senesinde Aydın'da dünyaya geldi. Gazetesi ve televizyon programcısı olan isim 28. dönem AK Parti milletvekilidir.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Bursalı, 1 sene kadar TRT bünyesinde çalıştı.

Ardından Sabah Grubunda çalışmaya devam etti. 14 sene çalıştıktan sonra Takvim'in Ankara Temsilciliğine atandı.

10 seneden fazla süre Yeni Asır'da görev aldıktan sonra Ankara Temsilciliği yapmıştır. Yayın grubu başkanı olarak seçilmesinin ardından İzmir'de yerleşmiştir.