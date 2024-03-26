Seçimde sandık görevlisi olan kamu personelleri 1 Nisan'da idari izinli mi olacak?

26 Mart 2024 14:50 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:53

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çalışacak olan kamu personelleri bir sonraki gün çalışıp çalışmayacağını araştırmaya başladı. Sandık kurullarında görev alan kamu personellerinin pazartesi günü idari izinli sayılacağını Metin Kıratlı sosyal medya hesabından paylaştı.

SANDIK GÖREVLİ OLAN KAMU PERSONELLERİ 1 NİSAN'DA İZİNLİ Mİ?

31 Mart pazar günü Türkiye seçime gidiyor. Sandıklarda görevli olacak olan kamu çalışanları da 1 Nisan günü idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uygun görüldüğünü belirterek idari izin konusu hakkında açıklamada bulundu. Yer alan ifadeler ise şöyle:

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI 26 MART?

Bugün itibarıyla yerel seçime 4 gün kalmıştır. 31 Mart pazar günü Türkiye sandıklarda oy kullanacak.