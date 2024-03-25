Seçimden sonra üniversiteler tatil mi? (1 Nisan)

25 Mart 2024 15:09 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:16

31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçim gerçekleşecek. Üniversite öğrencilerinin gündeminde ise okulun olup olmadığı yer aldı. Öğrenciler pazartesi günü ders durumunu araştırmakta. Genel seçimin ardından okullarda ders işlenmemişti ve bu sene nasıl olacağına dair sorular gündemde.

SEÇİMDEN SONRA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2024?

31 Mart'ta yerel seçim yapılacak. Oy verme işlemlerinin ardından pazartesi günü okullar tatil olacak fakat üniversiteler için karar her üniversitede farklılık göstermektedir. Durumu öğrenmek için okulunuzun resmi sitesinden gelecek olan duyuruyu beklemelisiniz. Tatil kararı rektörlüklerde ayrı olarak alınacak.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

Pazar günü yapılacak olan seçime 25 Mart itibarıyla 5 gün kaldı. Vatandaş pazar günü sandığa gidecek.

YASAKLAR BAŞLADI MI?

21 Mart itibarıyla yasakların bazıları başladı. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de biterken seçim yasakları 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.