Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?

26 Mart 2024 14:34 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:36

Pazar günü sandığa gidecek olan vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan oy kullanıp kullanamayacağını araştırmaya başladı. Seçime 4 gün kala detaylar araştırılırken seçmen kağıdı ile ilgili merak edilenler de aratılıyor. Tüm bilgiler...

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Oy kullanacak olan vatandaşlar seçmen kağıdını yanına almadan da oy kullanabilir. Kimlik kartının yanında olması yeterli olurken YSK veya E - Devlet üzerinden sandığının numarasını öğrenmesi gerekmektedir.

KAÇ GÜN KALDI?

26 Mart itibarıyla yerel seçime 4 gün kaldı.

ADAY SAYISI BELLİ OLDU MU?

31 Mart günü seçime 22 siyasi parti ve 27 bağımsız aday katılacaktır.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Yasaklar 31 Mart günü 23.59'da sona erecek.