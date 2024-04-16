Şehitler Haftası 14-20 Nisan tarihlerinde

16 Nisan 2024 10:01 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:04

Her yıl 14-20 Nisan tarihleri arası Şehitler Haftasıdır. Onların fedakarlıklarını anma ve takdir etme haftası olarak bilinmektedir. Bu özel hafta boyunca şehitlerimiz, milletimizin kalbinde özel bir yer tutar.

Her yıl Şehitler Haftası kapsamında çeşitli anma törenleri düzenleniyor.

Türkiye genelindeki şehitlikler ve anıtlar ziyaret edilerek dualar okunur, şehitlerimizin kabirleri başında anma törenleri gerçekleştirilir.

Ayrıca, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek onların yanlarında olduğumuz hissettirilir.

Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.