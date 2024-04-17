Selcan Hamşıoğlu hakkında bilgiler

17 Nisan 2024 19:36 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 19:41

Gündemde yer alan kişilerden biri olan Selcan Taşçı'nın kim olduğu araştırılıyor.

1979 senesinde Tekirdağ'da doğdu ve TBMM 28. dönem İYİ Parti Tekirdağ milletvekilidir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü ve Bahçeşehir Üniversitesi Sanat Yönetimi ve Kültür Politikaları bölümünü bitirmiştir.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Tekirdağ milletvekili seçildi ve 14 Aralık'ta Ece Güner'in istifa etmesiyle beraber İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevine gelmiştir.

Tekirdağ Kanal 59 ve Radyo 59’da muhabirlik, haber müdürlüğü ve yayın yönetmenliği yapan isim, Kurultay, Ortadoğu ve Yeniçağ gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır.

Ali Işıner Hamşıoğlu ile evlendi.