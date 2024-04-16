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16 Nisan 2024 22:22 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 22:27

Servet Yardımcı'nın hayatı ve biyografisi

Gündemde yer alan isimler arasında olan Servet Yardımcı'nın kim olduğu merak edilirken kaç yaşında, nereli gibi sorular da araştırıldı. 26 Aralık 1957 tarihinde dünyaya gelen Yardımcı hakkında...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Servet Yardımcı&#039;nın hayatı ve biyografisi

Adına sıklıkla rastladığımız kişilerden biri olan Servet Yardımcı hakkında kimdir sorusu araştırılıyor. Türk armatör ve spor yöneticisi olan isim ile ilgili detaylar...

26 Aralık 1957 senesinde dünyaya geldi. UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve eski geçici Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

Rizespor'da bir dönem yöneticilik yapmıştır. 2008 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girmiştir.

Başkan vekili olmasının ardından Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak devam etmiştir.

Yıldırım Demirören döneminde 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevine devam etti. TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütüyor.

Servet Yardımcı'nın hayatı ve biyografisi - 1. Resim

2015 senesinde UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday olmuştu fakat seçilemedi. 2017 senesinde yapılan seçimi kazanan isim 2021'de tekrar aday oldu ve seçildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olan isim evli ve 2 çocuk sahibidir.

Kaynak: TGRT Haber
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