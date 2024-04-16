Servet Yardımcı'nın hayatı ve biyografisi

16 Nisan 2024 22:22 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 22:27

Adına sıklıkla rastladığımız kişilerden biri olan Servet Yardımcı hakkında kimdir sorusu araştırılıyor. Türk armatör ve spor yöneticisi olan isim ile ilgili detaylar...

26 Aralık 1957 senesinde dünyaya geldi. UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve eski geçici Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

Rizespor'da bir dönem yöneticilik yapmıştır. 2008 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girmiştir.

Başkan vekili olmasının ardından Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak devam etmiştir.

Yıldırım Demirören döneminde 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevine devam etti. TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütüyor.

2015 senesinde UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday olmuştu fakat seçilemedi. 2017 senesinde yapılan seçimi kazanan isim 2021'de tekrar aday oldu ve seçildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olan isim evli ve 2 çocuk sahibidir.