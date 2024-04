Sevgiliye Cuma mesajı 2024! Sevgiliye gönderilebilecek kısa, anlamlı ve uzun Cuma mesajları

18 Nisan 2024 15:43 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:47

Sevgiliye Cuma mesajı! Sevgiliye hayırlı cumalar mesajı atmak isteyen ancak kısa ve anlamlı bir Cuma mesajı olsun isteyenler için yazımızda sevgilinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajı örneklerini bulabilirsiniz. Sadece sevgiliye değil, eşe ve nişanlıya Cuma mesajları da uzun, kısa ve anlamlı metinler ile yazımızda yer almaktadır.

SEVGİLİYE CUMA MESAJI

Sevgilim, Cuma günü dualarımızın kabul olduğu mübarek bir gün. Rabbim bize sağlık, huzur ve mutluluk versin. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Bugün Cuma, seninle birlikte nice Cuma'ları kutlayacağımızın habercisi gibi geliyor bana. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar sevgilim.

Sevgilim, Cuma günü dualarımızın en güzel şekilde kabul olması için dua edelim. Seninle her anım benim için bir ibadet. Hayırlı Cumalar, seni seviyorum.

Kalbinin nuru, ruhunun huzuru Cuma'nın bereketiyle daim olsun. Mübarek Cuma'n mübarek olsun sevgilim!

Senin sevginle kalbim nur dolu, ruhum huzurlu. Bu güzel Cuma gününde de Allah'a şükrediyorum seni bana nasip ettiği için. Hayırlı Cumalar aşkım!

Cuma'nın feyzi ve bereketiyle birlikte sana da sevgimin ve özlemimin en güzel duygularını gönderiyorum. Sevdiğimle Cuma'm mübarek olsun!

SEVGİLİYE KISA CUMA MESAJI

Gözlerin nur, kalbin huzur, ömrün bereket dolsun. Hayırlı Cumalar aşkım!

Dualarımız kabul, günahlarımız affedilsin. Bu mübarek Cuma gününde seni de dualarıma katıyorum. Hayırlı Cumalar!

Sevgin kalbimi nurlandırıyor, her Cuma gibi bu Cuma da seninle daha anlamlı. Hayırlı Cumalar canım!

Cuma bereketiyle kalbine huzur, ruhuna ferahlık dolsun. Seni her an seviyorum.

Bu mübarek Cuma gününde dileklerin kabul olsun, gönlün huzurla dolsun. Seni seviyorum aşkım. Hayırlı Cumalar!

SEVGİLİYE ANLAMLI CUMA MESAJI

Güneş batarken bile kalbimde senin ışığın parlıyor. Her Cuma seni daha çok seviyorum. Hayırlı Cumalar!

Sen benim Cuma selamımsın, her hafta sonu heyecanım. Seni seviyorum aşkım. Hayırlı Cumalar!

Mesafeler aramızda olsa da kalbimiz bir. Her Cuma seni düşünüyor, özlüyorum. Hayırlı Cumalar aşkım!

Sen benim Cuma namazımdaki duamsın, her hafta sonu hayalim. Seni seviyorum ömrüm.

SEVGİLİYE UZUN CUMA MESAJI

Bugün Cuma ve seninle olan her anımın değerini bir kez daha hatırlıyorum. Seninle geçirdiğim her an benim için bir hazine. İyi ki varsın, sevgilim. Seni çok seviyorum. Hayırlı Cumalar.

Bugün Cuma, dualarımızın en güzel şekilde kabul olması için Rabbimize yalvaracağımız bir gün. Seninle geçirdiğim her an benim için bir armağan. Hayırlı Cumalar, sevgilim.

Cuma günü, dualarımızın kabul olduğu mübarek bir gün. Seninle her anımda Rabbime şükrediyorum. Hayırlı Cumalar, seni çok seviyorum.

Gözlerimi açtığımda seni düşünmekle başladığım her gün benim için bir başlangıç. Bugün de seninle başladı ve çok güzel bir Cuma günü olacak gibi hissediyorum. Seni seviyorum, hayırlı Cumalar.

Bugün Cuma, dualarımızın en güzel şekilde kabul olması için Rabbimize yalvaracağımız bir gün. Seninle her anım dualarıma dahil. Hayırlı Cumalar, sevgilim.

SEVGİLİYE ROMANTİK CUMA MESAJI

Güneşin batışı gibi kalbimi ısıtan, cuma sabahı selam olsun sana sevgilim!

Bu hafta da bitti, hafta sonu sana kavuşma vakti! Hayırlı cumalar aşkım.

Sen varken her gün cuma gibi güzel, her hafta sonu cennet gibi huzurlu. Seni seviyorum.

Cuma selam olsun sana, gözlerinde kaybolduğum sevdiğim.

Dualarımda hep sensin, kalbimde hep sen varsın. Hayırlı cumalar canım.