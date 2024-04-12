Şevval ayı 8 Mayıs'ta sona erecek

12 Nisan 2024 13:44 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:47

6 gün orucu ne zaman ve nasıl tutulur? Şevval ayı orucunun faziletleri ve önemi nedir?

6 gün orucu ne zaman ve nasıl tutulur? Şevval ayı orucunun faziletleri ve önemi nedir?

Şevval ayı, müslümanlar için özel bir dönemi işaret ediyor. Bu ayın sonunda tamamlanan oruçlar, özel bir öneme sahip. İşte Şevval ayının sona eriş tarihi ve oruç tutmanın detayları...

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Şevval ayında altı gün oruç tutmanın önemi büyük. Bu oruçları Ramazan Bayramı'ndan sonrasına bırakmamak gerekiyor. Peygamber efendimizin öğüdüne göre, Ramazan orucuna altı gün eklemek, yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevap kazandırıyor.

6 GÜN ŞEVVAL ORUCUNDA ARA VERİLİR Mİ, ART ARDA MI TUTULACAK?

Şevval ayında tutulan altı günlük oruçlar, art arda ya da aralıklı olarak tutulabilir. Önemli olan bu özel günlerde altı gün oruç tutmak ve bu ibadeti yerine getirmektir.