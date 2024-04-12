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12 Nisan 2024 13:44 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:47

Şevval ayı 8 Mayıs'ta sona erecek

Şevval ayında tutulan oruçların önemi ve faziletleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için detaylar haberimizde!

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Şevval ayı 8 Mayıs&#039;ta sona erecek

Şevval ayı, müslümanlar için özel bir dönemi işaret ediyor. Bu ayın sonunda tamamlanan oruçlar, özel bir öneme sahip. İşte Şevval ayının sona eriş tarihi ve oruç tutmanın detayları...

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Şevval ayında altı gün oruç tutmanın önemi büyük. Bu oruçları Ramazan Bayramı'ndan sonrasına bırakmamak gerekiyor. Peygamber efendimizin öğüdüne göre, Ramazan orucuna altı gün eklemek, yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevap kazandırıyor.

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6 GÜN ŞEVVAL ORUCUNDA ARA VERİLİR Mİ, ART ARDA MI TUTULACAK?

Şevval ayında tutulan altı günlük oruçlar, art arda ya da aralıklı olarak tutulabilir. Önemli olan bu özel günlerde altı gün oruç tutmak ve bu ibadeti yerine getirmektir.

Kaynak: TGRT Haber
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