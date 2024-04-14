SGK, 0-36 aylık çocuğu olan anne ve bakıcılara 325 euro destek verecek

14 Nisan 2024 14:03 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:44

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında önemli bir adım atıyor. AB'nin finansman desteği sağladığı bu proje ile 0-36 ay arasında çocuğu olan ve istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelere ve bakıcılara destek verilmesi hedefleniyor. Detaylar haberimizde!

7 BİN KADINA DESTEK

Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle, toplamda 7 bin kadına destek sağlanacak. Bu kapsamda, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere, çalışan kadınlara ayda 325 euro destek verilecek.

BAŞVURU VE KOŞULLAR

Projeden yararlanma şartları ve başvuru süreci, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. SGK, katılım koşulları ve başvuru linki konusunda kamuoyunu zamanında bilgilendirecek.

Söz konusu proje; Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak. Çalışan annelere her ay 325 euro destek verilecek. Proje kapsamında sigortalı çocuk bakıcılığı da teşvik ediliyor, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olarak toplam 7 bin kadın bu projeden faydalanacak.