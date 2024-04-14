Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>SGK, 0-36 aylık çocuğu olan anne ve bakıcılara 325 euro destek verecek
14 Nisan 2024 14:03 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:44

SGK, 0-36 aylık çocuğu olan anne ve bakıcılara 325 euro destek verecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan ve 0-36 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anneye ve 3 bin 500 bakıcıya, Avrupa Birliği (AB) destekli proje kapsamında ayda 325 euro destek sağlayacak.İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
SGK, 0-36 aylık çocuğu olan anne ve bakıcılara 325 euro destek verecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında önemli bir adım atıyor. AB'nin finansman desteği sağladığı bu proje ile 0-36 ay arasında çocuğu olan ve istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelere ve bakıcılara destek verilmesi hedefleniyor. Detaylar haberimizde!

7 BİN KADINA DESTEK

Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle, toplamda 7 bin kadına destek sağlanacak. Bu kapsamda, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere, çalışan kadınlara ayda 325 euro destek verilecek.

SGK, 0-36 aylık çocuğu olan anne ve bakıcılara 325 euro destek verecek - 1. Resim

BAŞVURU VE KOŞULLAR

Projeden yararlanma şartları ve başvuru süreci, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. SGK, katılım koşulları ve başvuru linki konusunda kamuoyunu zamanında bilgilendirecek.

Söz konusu proje; Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak. Çalışan annelere her ay 325 euro destek verilecek. Proje kapsamında sigortalı çocuk bakıcılığı da teşvik ediliyor, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olarak toplam 7 bin kadın bu projeden faydalanacak.

Kaynak: TGRT Haber
Kafa kafaya çarpıştı, kağıt gibi ezildi: 2'si ağır 8 yaralıOrta Doğu'da tansiyon düşmüyor: Şimdi de İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...