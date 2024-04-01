Sinem Dedetaş'ın eşi Barış Dedetaş'ın hayatı ve biyografisi

01 Nisan 2024 10:10 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 10:22

Seçimlerin ardından gündemde yer alan Sinem Dedetaş'ın eşi Barış Dedetaş'ın kim, nereli ve ne iş yaptığı insanlar tarafından merak ediliyor. Barış Dedetaş İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezundur. İşte detaylar...

BARIŞ DEDETAŞ KİMDİR?

Barış Dedetaş, 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'den Üsküdar Belediye Başkanı olan Sinem Dedetaş'ın eşidir. Barış Dedetaş İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede tamamlamıştır. 2003 yılında meslek hayatına atılan Barış Dedetaş 2011 yılına kadar çeşitli kurumlarda çalışmıştır. 2011 yılında ise eşi Sinem Dedetaş ile birlikte kendi şirketini kurmuştur.