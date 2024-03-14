Şişli-Mecidiyeköy metro hattında seferler ne zaman düzelecek, düzeldi mi?

14 Mart 2024 14:54 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:00

14 Mart günü Mecidiyeköy metrosunda bir kadının intihar girişiminde bulunmasının ardından Şişli - Mecidiyeköy metro istasyonunda seferler duruldu. Metro İstanbul'un açıklamasına göre seferler Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonlarında devam edecek. Ayrıntılar...

ŞİŞLİ - MECİDİYEKÖY METROSUNDA SEFERLER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Bugün Mecidiyeköy metrosunda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunmasından sonra seferler durduruldu. Metro İstanbul'un X hesabından yaptığı açıklamaya göre seferler bi süreliğine Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları aralığında olacak. Metro seferlerinin ne zaman düzeleceğine dair açıklama yapılmazken kısa sürede seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

MECİDİYEKÖY METRO'DA İNTİHAR MI OLDU?

Bugün Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kadının intihar girişiminde bulunması sebebiyle seferlerde aksama yaşandı. Metro İstanbul'un açıklaması şöyle: