17 Nisan 2024 14:06 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:20
Sivas-İstanbul arası yüksek hızlı tren 4 Mayıs'ta seferlere başlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından Sivas-İstanbul arası hızlı tren seferlerinin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tren yolculuğunun kaç saat süreceğini, güzergahını ve duraklarını da merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Sivas-İstanbul arası yüksek hızlı aktarmasız ekspres trenin bilgileri paylaşıldı.
Vatandaşlar bakanın açıklamasının ardından trenin seferlere ne zaman başlayacağını ve kaç saat süreceğini merak etmeye başladı.
Sivas-İstanbul arasında yapılacak olan yüksek hızlı tren seferleri 4 Mayıs tarihinde başlayacak.
483 yolcu kapasitesine sahip olan ilk tren saat 13.00'da Sivas'tan hareket edecek.
Yüksek hızlı tren sayesinde Sivas-İstanbul yolculukları 7 saat 8 dakikaya düşecek.
Tren güzergahı üzerinde bulunan Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak.
Kaynak: TGRT HABER