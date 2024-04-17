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17 Nisan 2024 14:06 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:20

Sivas-İstanbul arası yüksek hızlı tren 4 Mayıs'ta seferlere başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından Sivas-İstanbul arası hızlı tren seferlerinin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tren yolculuğunun kaç saat süreceğini, güzergahını ve duraklarını da merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Sivas-İstanbul arası yüksek hızlı tren 4 Mayıs&#039;ta seferlere başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Sivas-İstanbul arası yüksek hızlı aktarmasız ekspres trenin bilgileri paylaşıldı.

Vatandaşlar bakanın açıklamasının ardından trenin seferlere ne zaman başlayacağını ve kaç saat süreceğini merak etmeye başladı. 

Sivas-İstanbul arasında yapılacak olan yüksek hızlı tren seferleri 4 Mayıs tarihinde başlayacak.

Sivas-İstanbul arası yüksek hızlı tren 4 Mayıs'ta seferlere başlayacak - 1. Resim

483 yolcu kapasitesine sahip olan ilk tren saat 13.00'da Sivas'tan hareket edecek.

Yüksek hızlı tren sayesinde Sivas-İstanbul yolculukları 7 saat 8 dakikaya düşecek. 

 Tren güzergahı üzerinde bulunan Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. 

Kaynak: TGRT HABER
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