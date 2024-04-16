Siyasetçi Cihan Paçacı'nın hayatı ve biyografisi

16 Nisan 2024 19:54 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 20:01

Gündemde yer alan kişiler arasında olan Cihan Paçacı'nın hayatına dair detaylar araştırılıyor.

25 Mart 1949 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. Şekerbank genel müdür yardımcılığı yapan isim, Etibank, Halkbank, Ziraat Bankası yönetim kurulu başkanlıkları ve genel müdürlükleri de yaptı.

20. dönem Elazığ, 21. ve 23. dönem Ankara, 28. dönem İstanbul milletvekilidir.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Malatya'da tamamladıktan sonra Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'nde eğitimini tamamlamıştır.

2018 senesinde İYİ Parti'ye katıldıktan sonra 16 Ağustos'ta Meral Akşener tarafından genel sekreter olarak görevlendirilmiştir.

30 Mart 2021 tarihinden beridir devam ettiği Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından 3 Mart tarihinde görevine devam etmiştir. 4 Temmuz 2023'e kadar devam etti.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Paçacı, İngilizce bilmektedir.