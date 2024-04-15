15 Nisan 2024 19:04 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:12
Siyasetçi Vahit Kayrıcı'nın hayatı ve biyografisi
Son zamanlarda adına sıkça rastladığımız Kayrıcı hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılıyor. Hangi partiden olduğu da merak edilen isim ile ilgili bilgiler...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
1956 yılında Çorum'da dünyaya gelen ismin hayatı merak edilirken evli mi, nereli gibi sorular da gündemde yer aldı. İşte hayatına dair...
Çorum'un Sungurlu ilçesinde dünyaya gelen Kayrıcı, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe Yüksek Okulunda eğitimini tamamladı.
Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü'nde teknik eleman olarak çalıştıktan sonra özel sektörde yöneticilik ve serbest ticaret alanında çalıştı.
1999 genel seçimlerinde Çorum milletvekili olarak Meclis'e girdi.
2023 genel seçimlerinde Çorum'dan 1. sıradan milletvekili adayı oldu. 28. dönem MHP Çorum milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.
Kaynak: TGRT Haber