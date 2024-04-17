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17 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:35

Soda şişelerindeki geri dönüşüm işaretleri ve sembollerinin anlamı

Soda şişelerinin üzerinde bulunan geri dönüşüm işaretlerinin farklı olmasının nedeni vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından Beypazarı, Kınık, Uludağ ve Kızılay gibi markaların soda şişelerindeki geri dönüş işaretlerinin anlamı merak ediyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Soda şişelerindeki geri dönüşüm işaretleri ve sembollerinin anlamı

Soda şişelerinin üzerinde bulunan geri dönüşüm işaretleri ve sembolleri markadan markaya farklı olabiliyor. 

Bu durumu fark eden vatandaşlar nedenini araştırıyor. 

Soda şişelerinde bulunan geri dönüşüm işaretlerinin hepsinin tasarım tercihinden ziyade farklı bir anlamı bulunuyor.

Şişelerin üzerinde bulunan dönüşüm işaretleri ve anlamları şöyle:

Soda şişelerindeki geri dönüşüm işaretleri ve sembollerinin anlamı - 1. Resim

"Mobius Döngüsü" adlı bu işaret en çok kullanılanların başında geliyor. Birden fazla rengi bulunan işaret tamamen geri dönüştürülebilir anlamına geliyor. Ancak ürünün geri dönüşüm merkezleri tarafından kesin olarak kabul edileceğini belirtmiyor. 

Soda şişelerindeki geri dönüşüm işaretleri ve sembollerinin anlamı - 2. Resim

"Yeşil Nokta" adlı bu geri dönüşüm işareti ise soda şişesinin kesin olarak üretici firması tarafından geri dönüştürüleceği anlamına geliyor. 

Soda şişelerindeki geri dönüşüm işaretleri ve sembollerinin anlamı - 3. Resim

"Cam" geri dönüşüm işareti ise Türkiye'deki soda şişelerinin neredeyse hepsinde bulunuyor. Bu işaret ürünün tamamen geri dönüştürülebilir olduğu anlamına gelmektedir. Cam soda şişelerini geri dönüşüm merkezlerine kapaklarını ayırarak bırakabilirsiniz. 

Kaynak: TGRT HABER
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