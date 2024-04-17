Soda şişelerindeki geri dönüşüm işaretleri ve sembollerinin anlamı

17 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:35

Soda şişelerinin üzerinde bulunan geri dönüşüm işaretleri ve sembolleri markadan markaya farklı olabiliyor.

Bu durumu fark eden vatandaşlar nedenini araştırıyor.

Soda şişelerinde bulunan geri dönüşüm işaretlerinin hepsinin tasarım tercihinden ziyade farklı bir anlamı bulunuyor.

Şişelerin üzerinde bulunan dönüşüm işaretleri ve anlamları şöyle:

"Mobius Döngüsü" adlı bu işaret en çok kullanılanların başında geliyor. Birden fazla rengi bulunan işaret tamamen geri dönüştürülebilir anlamına geliyor. Ancak ürünün geri dönüşüm merkezleri tarafından kesin olarak kabul edileceğini belirtmiyor.

"Yeşil Nokta" adlı bu geri dönüşüm işareti ise soda şişesinin kesin olarak üretici firması tarafından geri dönüştürüleceği anlamına geliyor.

"Cam" geri dönüşüm işareti ise Türkiye'deki soda şişelerinin neredeyse hepsinde bulunuyor. Bu işaret ürünün tamamen geri dönüştürülebilir olduğu anlamına gelmektedir. Cam soda şişelerini geri dönüşüm merkezlerine kapaklarını ayırarak bırakabilirsiniz.