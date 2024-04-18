Son 4 yılın asgari ücret oranları | Saatlik asgari ücret ne kadar?
Yıllara göre asgari ücretin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar eskiden asgari ücretin yılda kaç kez zamlandığını ve saatlik asgari ücretin ne kadar olduğunu da merak ediyor. Asgari ücretin son 4 yıldaki zam oranları haberimizde yer alıyor.
Gündemde yer alan konulardan biri olan asgari ücretin, yıllara göre ne kadar zamlandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Ayrıca vatandaşlar asgari ücretin saatlik ne kadar olduğunu ve eskiden yılda kaç kez zamlandığı gibi konularda da araştırma yapıyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TABLOSU
Yıllara göre asgari ücret fiyatları şöyle:
2020: Brüt Asgari Ücret: 2 bin 943 TL - Net Asgari Ücret: 2 bin 324 TL - Net Ücret (Saatlik) 10,32 TL
2021: Brüt Asgari Ücret: 3 bin 577,50 TL - Net Asgari Ücret: 2 bin 825,90 TL - Net Ücret (Saatlik) 12,55 TL
2022 Ocak-Haziran: Brüt Asgari Ücret: 5 bin 4 TL - Net Asgari Ücret: 4 bin 253,40 TL - Net Ücret (Saatlik) 18,90 TL
2022 Temmuz- Aralık: Brüt Asgari Ücret: 6 bin 471 TL - Net Asgari Ücret: 5 bin 500,35 TL - Net Ücret (Saatlik) 24,44 TL
2023 Ocak-Haziran: Brüt Asgari Ücret: 10 bin 8 TL - Net Asgari Ücret: 8 bin 500,35 TL - Net Ücret (Saatlik) 37,80 TL
2023 Temmuz-Aralık: Brüt Asgari Ücret: 13 bin 414,50 TL - Net Asgari Ücret: 11 bin 402 TL - Net Ücret (Saatlik) 50,67 TL
2024: Brüt Asgari Ücret: 20 bin 2 TL - Net Asgari Ücret: 17 bin 2 TL - - Net Ücret (Saatlik) 75,56 TL
ASGERİ ÜCRET ESKİDEN YILDA KAÇ KEZ ZAMLANIYORDU?
Asgari ücret 2022 ve 2023 senesinde yılda 2 kere zamlandı. Ancak son açıklananlara göre 2024 yılında sadece tek bir zam yapılacak.
Bu kararın ardından vatandaşlar geçmiş yıllarda ne kadar zam yapıldığını merak etmeye başladı.
Geçmiş yıllarda da kurumların aldıkları karara göre asgari ücretin ne kadar zamlanacağı değişiyordu.