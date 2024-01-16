Son anket sonuçları ne diyor? 2024 seçim anketinden çarpıcı sonuç... İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

16 Ocak 2024 16:57 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:56

Asal Araştırma, İstanbul için son anket sonuçlarını açıkladı. 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek seçmen hangi partinin adayını destekleyecek? "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusunu yanıtlayan seçmen İstanbul'u hangi adaya emanet edecek? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Son anket sonuçları haberimizde...

SON ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

ASAL Araştırma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'un adının da yer aldığı anketinin sonuçlarını paylaştı. 2024 seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Megakent İstanbul'u Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu alacak? Toplam 2 bin 500 kişi görüş bildirdi. 2024 son anket sonuçları şöyle...

İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU?

ASAL Araştırma seçmene 9-12 Ocak tarihlerinde "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Peki seçmen ne karar verecek? Seçim olsa hangi parti kazanır? Güncel 2024 anket araştırmasına göre;

Ekrem İmamoğlu: %36,4

Murat Kurum: %32,8

DEM Parti Adayı: %4,4

YRP Adayı: %3,8

İYİ Parti Adayı: %3,0

Diğer Parti Adayları: %3,4

Oy kullanmayacağım diyenlerim oranı ise % 5,2 olarak gerçekleşti.