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19 Nisan 2024 11:10 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:23

Son dakika deprem İzmir yakınında oldu | Son depremler listesi

"İzmir'de deprem mi oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika olan depremleri merak eden vatandaşlar kandilli ve AFAD'ın deprem listesini merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Son dakika deprem İzmir yakınında oldu | Son depremler listesi

Vatandaşlar tarafından "İzmir'de derem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 

Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü, şiddeti ve derinliğini merak ediyor. 

Deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre 11.02 sularında Yunanistan'ın Sisam Adası'nda 6 km derinliğinde 4.4 büyüklüğünde oldu.

Son dakika deprem İzmir yakınında oldu | Son depremler listesi - 1. Resim

Deprem İzmir'den ve çevre illerden hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre ise deprem İzmir'in Seferihisar ilçesine 27.90 km uzaklıkta Ege Denizi'nde meydana geldi. 4.5 şiddetindeki depremin derinliği ise 6.97 olarak belirtildi. 

Son dakika deprem İzmir yakınında oldu | Son depremler listesi - 2. Resim

Kaynak: TGRT HABER
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