Son dakika deprem İzmir yakınında oldu | Son depremler listesi

19 Nisan 2024 11:10 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:23

Vatandaşlar tarafından "İzmir'de derem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor.

Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü, şiddeti ve derinliğini merak ediyor.

Deprem Kandilli Rasathanesi verilerine göre 11.02 sularında Yunanistan'ın Sisam Adası'nda 6 km derinliğinde 4.4 büyüklüğünde oldu.

Deprem İzmir'den ve çevre illerden hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre ise deprem İzmir'in Seferihisar ilçesine 27.90 km uzaklıkta Ege Denizi'nde meydana geldi. 4.5 şiddetindeki depremin derinliği ise 6.97 olarak belirtildi.