Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler hayatı ve biyografisi

26 Nisan 2024 14:57 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:39

Fenerbahçe ile ilgili yaptığı metaforun artından gündeme gelen spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Serdar Ali Çelikler 16 Mart 1975 yılında Van'da dünyaya geldi.

Aslen Karslı olan ünlü yorumcu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi.

Gazeteciliğe 1997 yılında bir dergide başlayan ünlü yorumcu daha sonra ekonomi muhabiri olarak çalıştı.

Ekonomi muhabirliğinin ardından spor bölümüne geçiş yaparak çeşitli kurumlarda muhabirlik, genel yayın yönetmeliği gibi görevler yaptı.

Günümüzde ise hem televizyon hem de YouTube spor programlarında yorumculuk yapmaktadır.

İngilizce bilen Serdar Ali Çelikler evli ve bir çocuk babasıdır.