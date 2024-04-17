Steam'de erişim problemi yaşanıyor 17 Nisan

17 Nisan 2024 01:29 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 01:38

Oyuncuların sıklıkla kullandığı platformlar arasında yer alan Steam'da bu gece bazı teknik problemlerin meydana gelmesinin ardından sorunun nedeni aratıldı.

17 Nisan gecesi uygulamada bazı erişim sorunları yaşandı. Bazen büyük platformların, web sitelerin sunucularından kaynaklı olan sorunlar, kullanıcıların hizmete erişmesi noktasında sorun yaşatabilmektedir.

Steam, oyuncuların oyun alabildiği ve indirebildiği bir uygulamadır. Windows, OS X ve Linux'u destekleyen uygulamayı birçok kullanıcı kullanmaktadır.

Downdetector'da yer alan raporlar şöyle:

Sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor. Açıklama gelmesi ve uygulamanın sorunsuz çalışması halinde haberimizi güncelleyeceğiz.