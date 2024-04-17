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17 Nisan 2024 11:01 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:05

Süleyman Demirel Üniversitesi 66 sözleşmeli personel alımı yapacak

Süleyman Demirel Üniversitesi, (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 66 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Süleyman Demirel Üniversitesi 66 sözleşmeli personel alımı yapacak

Süleyman Demirel Üniversitesi, 66 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru süreci ve şartları merak ediliyor. Detaylar haberimizde!

Üniversite yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilecek olan sözleşmeli personellerin giderleri Özel Bütçeden karşılanacak.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınacak ve toplamda 66 (altmışaltı) sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Süleyman Demirel Üniversitesi 66 sözleşmeli personel alımı yapacak - 1. Resim

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne başvuruda bulunmak isteyen adayların KPSS (B) grubu puan sıralamasında belirli bir sıralamaya sahip olmaları gerekmekte.

Başvuru süreci ve detaylı şartlar ile ilgili bilgilerin adaylarla paylaşılacağı belirtildi. Adayların başvuru şartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmeleri ve gerekli belgelerle birlikte başvuru sürecini takip etmeleri gerekiyor.

 
 
 
Kaynak: TGRT Haber
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