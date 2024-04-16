Sultan Alaaddin yediği kuş etinden zehirlenerek öldü

16 Nisan 2024 23:50 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 00:03

Sultan Alaaddin hakkında araştırılanlar arasında nasıl öldüğü yer aldı. Anadolu Selçuklu'da mühim olan ve çeşitli işler başarmış olan Keykubad ile ilgili detaylar...

Konya'da yer alan Alâeddin Camii, Niğde'de yer alan Niğde Kalesi, Antalya'daki Yivli Minare Camii ve Beyşehir'deki Kubadabad Sarayı, yaptırdığı en nadide eserlerdir.

1220 yılında senesinde tahta geçmiştir. İlk defa denizaşırı sefer düzenlenerek Kırım'da Suğdak Limanı alınmıştır.

31 Mayıs 1237 yılında Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Kayseri'de yabancı elçiler için bir yemek verdiği esnada yediği kuş etinden zehirlendi ve o gece hayatını kaybetmişti.

Mezarı Konya'ya götürüldü. Sultan I. Mesud tarafından Alâeddîn Tepesi'ne yaptırılan Kümbed-hâne isimli anıt mezarda defnedildi.