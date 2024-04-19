Sultanbeyli’de elektrik kesintisinin 23.22’de bitmesi bekleniyor

19 Nisan 2024 22:53 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 22:58

Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına mayıs ayında zam yok

Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına mayıs ayında zam yok

Bugün İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde olan elektrik kesintisinin ne zaman biteceği araştırılıyor. Ayedaş'ta yer alan bilgilere göre detayları derledik.

18 Nisan Cuma günü Adil ve Afacan sokaklarında kesintinin 23.22'de bitmesi beklenmektedir.

Mimar Sinan ve Kubilay sokaklarda meydana gelen arızanın ise kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.

Ahududu sokaktaki şebeke arızası Ayedaş'ta yer alan bilgilere göre kısa bir süre sonra düzeltilecektir.

Sultanbeyli'nin planlanan kesintileri ise şöyle:

22 Nisan'da Şahit, Kutlu, Karanfil, Tiryaki, Bağlık ve Güreş caddelerinde 09.30 ile 16.30 aralığında kesinti planlanıyor.