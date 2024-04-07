Süper Kupa finali Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak

07 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 15:01

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bu akşam gerçekleşecek olan 2023 Turkcell Süper Kupa final maçının nerede oynanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın aynı zamanda saati de araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir...

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa finali Şanlıurfa'da oynanacak. Maçın stadı ise Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu olarak açıklandı.

SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.