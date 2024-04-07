07 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 15:01
Süper Kupa finali Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak
Galatasaray-Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa finalinin nerede ve hangi stadyumda oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Aynı zamanda maçın saat kaçta oynanacağı da merak ediliyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bu akşam gerçekleşecek olan 2023 Turkcell Süper Kupa final maçının nerede oynanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın aynı zamanda saati de araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir...
SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa finali Şanlıurfa'da oynanacak. Maçın stadı ise Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu olarak açıklandı.
SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
Kaynak: TGRT Haber