20 Nisan 2024 17:02 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 17:40
Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala İstanbulspor küme düştü
Trendyol Süper Lig'in 33 haftasında İstanbulspor rakibi VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup oldu. Taraftarlar maçın ardından İstanbulspor küme düştü mü sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ayrıca küme düşme riski olan takımlarda taraftarlar tarafından merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir.
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'inde kümede kalma savaşı veren VavaCars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın sonucunda VavaCars Fatih Karagümrük rakibini 2-1 yenerek 33 puana yükseldi. İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.
Taraftarlar maçın ardından İstanbulspor'un küme düşüp düşmediğini araştırmaya başladı.
İstanbulspor'un aldığı bu mağlubiyetin ardından ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi garantilendi.
Küme düşme tehlikesi olan diğer takımlar ise şöyle:
11- Adana Demirspor: 40 Puan
12- Samsunspor: 38 Puan
13- Ankaragücü: 37 Puan
14- Kayserispor: 37 Puan
15- Konyaspor: 36 Puan
16- Fatih Karagümrük: 33 Puan
17- Hatayspor: 33 Puan
18- Gaziantep FK: 31 Puan
19- Pendikspor: 30 Puan
20- İstanbulspor: 16 Puan
Kaynak: TGRT Haber