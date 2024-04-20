Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala İstanbulspor küme düştü

20 Nisan 2024 17:02 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 17:40

Trendyol Süper Lig'inde kümede kalma savaşı veren VavaCars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın sonucunda VavaCars Fatih Karagümrük rakibini 2-1 yenerek 33 puana yükseldi. İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.

Taraftarlar maçın ardından İstanbulspor'un küme düşüp düşmediğini araştırmaya başladı.

İstanbulspor'un aldığı bu mağlubiyetin ardından ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi garantilendi.

Küme düşme tehlikesi olan diğer takımlar ise şöyle:

11- Adana Demirspor: 40 Puan

12- Samsunspor: 38 Puan

13- Ankaragücü: 37 Puan

14- Kayserispor: 37 Puan

15- Konyaspor: 36 Puan

16- Fatih Karagümrük: 33 Puan

17- Hatayspor: 33 Puan

18- Gaziantep FK: 31 Puan

19- Pendikspor: 30 Puan

20- İstanbulspor: 16 Puan