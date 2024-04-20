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20 Nisan 2024 17:02 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 17:40

Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala İstanbulspor küme düştü

Trendyol Süper Lig'in 33 haftasında İstanbulspor rakibi VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup oldu. Taraftarlar maçın ardından İstanbulspor küme düştü mü sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ayrıca küme düşme riski olan takımlarda taraftarlar tarafından merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir.

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Süper Lig&#039;in bitimine 5 hafta kala İstanbulspor küme düştü

Trendyol Süper Lig'inde kümede kalma savaşı veren VavaCars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmanın sonucunda VavaCars Fatih Karagümrük rakibini 2-1 yenerek 33 puana yükseldi. İstanbulspor ise 16 puanda kaldı. 

Taraftarlar maçın ardından İstanbulspor'un küme düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. 

Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala İstanbulspor küme düştü - 1. Resim

İstanbulspor'un aldığı bu mağlubiyetin ardından ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi garantilendi. 

Küme düşme tehlikesi olan diğer takımlar ise şöyle:

11- Adana Demirspor: 40 Puan

12- Samsunspor: 38 Puan

13- Ankaragücü: 37 Puan

14- Kayserispor: 37 Puan

15- Konyaspor: 36 Puan

16- Fatih Karagümrük: 33 Puan

17- Hatayspor: 33 Puan

18- Gaziantep FK: 31 Puan

19- Pendikspor: 30 Puan

20- İstanbulspor: 16 Puan

Kaynak: TGRT Haber
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