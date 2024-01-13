Survivor Turabi Evli mi? Turabi Çamkıran’ın çocuğu var mı?

13 Ocak 2024 22:25 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 22:27

İlk kez 2014 yılında Survivor'a katılan Turabi'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Turabi evli mi, çocuğu var mı? İşte detaylar…

TURABİ KİMDİR?

Survivor yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Turabi Çamkıran, 1988’de Mersin'de dünyaya gelmiştir. Babası seyyar satıcı olan Turabi’nin annesi ise ev hanımıdır. Turabi’nin kendinden küçük bir kardeşi de vardır.

Gerçekleştirdiği bir röportajda, babasının köyden kovulduğunu ve bu nedenle Mersin'e yerleştiklerini belirten Turabi, kalabalık bir sülaleye sahip olduğuna da değinmiştir. Turabi’nin annesinin 11, babasının ise 9 kardeşi bulunmaktadır.

Çocukluk ve gençlik yıllarını Mersin'de geçiren Turabi, lise eğitimi sırasında break dansa olan ilgisi sebebiyle Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümüne başlamıştır.

Break dans dışında farklı aktivitelere de merak saran Turabi, dövüş sporlarına ilgi duymuş ve Muay Thai öğrenmek amacıyla Tayland'a gitmiş. Turabi, burada kafes dövüşlerine de katılmıştır.

2008 yılında "Benimle Dans Eder misin?" isimli dans yarışmasında da boy gösteren Çamkıran, yarışmada elde ettiği başarıyla ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Yetenek Sizsiniz" yarışmasıyla yarı finale kadar çıkmayı başarmıştır.

2014 yılında ise Survivor'a katılan Turabi Çamkıran, yarışmadan şampiyon olarak ayrılmış ve ülke genelinde büyük bir üne sahip olmuştur. Daha sonra Survivor All Star'da da yarışmacı olan isim burada ikinci kez şampiyonluk yaşamış ve büyük ödül olan 500 bin TL'yi iki defa almıştır.

Turabi Çamkıran 2016 yılında ATV'de yayımlanan "Kertenkele" adlı dizide rol almış ve cezaevinden yeni çıkan mahallenin delikanlısı karakterini canlandırarak seyirci ile buluşmuştur.

TURABİ EVLİ Mİ?

Turabi Çamkıran'ın evli olup olmadığı insanları meraklandıran konulardan birisi oldu. Turabi Çamkıran evli değildir.