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12 Nisan 2024 20:07 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 20:09

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattında teknik aksaklık oldu

Teknik bir arıza nedeniyle T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı seferleri, geçici olarak farklı güzergahlarda gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattında teknik aksaklık oldu

İstanbul'da ulaşımın önemli ağlarından biri olan T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza, seferlerin normal güzergahta yapılamamasına neden oldu. Bu durum, vatandaşların ulaşımını etkilediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi acil bir düzenleme yaparak geçici yeni güzergahlar belirledi.

GEÇİCİ YENİ GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler, geçici olarak iki farklı güzergahta gerçekleştirilecek.

Eminönü-Feshane ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi-Alibeyköy Cep Otogarı arasında seferler yapılacak.

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattında teknik aksaklık oldu - 1. Resim

Bu geçici düzenleme ile vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması ve tramvay hattının teknik arızadan etkilenen kesimlerine hizmetin kesintisiz olarak devam etmesi hedefleniyor.

Kaynak: TGRT Haber
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