20 Nisan 2024 10:38 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 10:51
Tarım Kredi Kooperatif Market'te 23 Nisan şenliği! Çocukların en sevdiği ürünlerde dev indirimler
Tarım Kredi Kooperatif Market'te geçerli olan büyük indirimlerin geçerli olduğu ürünler gündemde. Vatandaş merakla 19-26 Nisan ayı indirim listesini araştırırken listede yok yok. 23 Nisan'a göre jelibon, çikolata, gofret gibi atıştırmalıklarda büyük indirim var. İşte 19-26 Nisan listesi...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel indirimlerin yer aldığı Tarım Kredi Kooperatif Market Nisan ayı listesinde yer alan ürünler çocukları heyecanlandırdı. Çeşit çeşit çikolata, jelibon, sakız, düdüklü lolipopun olduğu liste...
19- 26 Nisan haftasında geçerli olan indirimli ürünler şöyle:
Kaynak: TGRT Haber