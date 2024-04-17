Taş Kağıt Makas dizisinde Neslihan karakterini Ece Sükan oynuyor
Neslihan gerçekte kim? | Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi her Çarşamba izleyici ile buluşuyor. 28 Şubat 2024 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizide yer alan Neslihan karakteri dikkatleri üzerine çekti. Gerçekte kimdir, adı nedir soruları da araştırılıyor.
Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yer alan dizide sunucu olarak karşımıza çıkan Neslihan Öncü karakterinin gerçekte kim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor.
Neslihan karakterini Ece Sükan oynamaktadır.
1977 yılında dünyaya geldi. 2008- 2012 yılları aralığında Vogue Türkiye'nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Marie Claire Türkiye'nin moda direktörlüğünü de yapan Sükan, 2009 senesinde Ece Sukan Vintage adında vintage butik dükkanı açtı.
Karl Lagerfeld ve Jean Paul Gaultier röportaj yapan isim moda konusundaki başarıları ile biliniyor.
Haziran Gecesi'nde yer alan Ece Sükan, 2018 senesinde Gülperi dizisinde Şeyma karakterini oynadı. Netflix platformunda yayınlanan Terzi dizisinde de dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise Taş Kağıt Makas dizisinde Neslihan rolünü oynuyor.