Taş Kağıt Makas dizisinde Neslihan karakterini Ece Sükan oynuyor

17 Nisan 2024 22:42 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 22:47

Taş Kağıt Makas Büşra karakterini Ebrar Karabakan oynuyor! Dizileri ve hayatı hakkında

Taş Kağıt Makas Büşra karakterini Ebrar Karabakan oynuyor! Dizileri ve hayatı hakkında

Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yer alan dizide sunucu olarak karşımıza çıkan Neslihan Öncü karakterinin gerçekte kim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor.

Neslihan karakterini Ece Sükan oynamaktadır.

1977 yılında dünyaya geldi. 2008- 2012 yılları aralığında Vogue Türkiye'nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Marie Claire Türkiye'nin moda direktörlüğünü de yapan Sükan, 2009 senesinde Ece Sukan Vintage adında vintage butik dükkanı açtı.

Karl Lagerfeld ve Jean Paul Gaultier röportaj yapan isim moda konusundaki başarıları ile biliniyor.

Haziran Gecesi'nde yer alan Ece Sükan, 2018 senesinde Gülperi dizisinde Şeyma karakterini oynadı. Netflix platformunda yayınlanan Terzi dizisinde de dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise Taş Kağıt Makas dizisinde Neslihan rolünü oynuyor.