Tehlike kapıda! Türkiye’de kene ısırma vakaları arttı, Yozgat’ta son bir haftada 255 kişide görüldü

25 Nisan 2024 12:29 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:34

Başvurunun arttığı iller arasında Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan, Giresun ve Gümüşhane mevcut.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı özellikle kırsal kesimlerde risk teşkil ediyor.

Sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte artış gösteren bu hastalığa Nairovirüsler neden olmaktadır.

Ateş, cilt içi ve diğer alanlardaki kanamalar bu enfeksiyonun sebepleri arasında yer almaktadır.

Ölümcül sonuçlar doğuran bu enfeksiyon için uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Özellikle hayvancılığın yapıldığı yerler, tarım alanları ve yeşil alanlardan uzak durulması gerektiği vurgulanıyor.

Yozgat’ta yoğun bir şekilde artan bu vakanın 255 kişide görüldüğü tespit edilmiştir.

KENE GELMEMESİ İÇİN NE YAPMALI?

Kene ısırmalarına karşı alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

Uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli.

Yeşil alanlardan, tarım alanlarından ve hayvancılığın yapıldığı yerlerden uzak durulmalı.

Kenelerin bulunabileceği piknik alanları gibi yerlerde vücudu kapatan giysiler tercih edilmeli.

Açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Çünkü bu kıyafetler kene tespitini kolaylaştırmaktadır.

Doktor kontrolünde böcek kovucu sprey ve ilaçlar kullanılabilmektedir.

Günlük aktiviteler yapılırken de vücut bölgeleri sık sık kontrol edilmeli.

Keneyi vücuttan uzaklaştırmak için sigara basmak, kolonya ve gazyağı dökmek tercih edilmemelidir.

Kene ısırması tespiti yapıldığı takdirde, vücuttan çıkarılmalı. Fakat çıplak elle değil bir pensle sağa sola oynatarak, ezmeden, çivi çıkarır gibi müdahale etmesi mümkündür. Ne kadar hızlı vücuttan uzaklaştırırsak o kadar iyidir. Akabinde bir sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

KENE ISIRMASI BELİRTİLERİ

Deride döküntü

Baş ağrısı

Deride kızarıklık

Küçük sert bir yumru

Şişme

Yorgunluk

Kaşıntı veya tahriş

Ateş

Titreme

Karın ağrısı veya mide bulantısı