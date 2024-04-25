Tehlike kapıda! Türkiye’de kene ısırma vakaları arttı, Yozgat’ta son bir haftada 255 kişide görüldü
Türkiye’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları artmaya başladı. İhlas Haber Ajansının sağladığı bilgiye göre, birden fazla ilde vatandaşlar bu vaka sebebi ile sağlık kuruluşlarına başvurdu.
Başvurunun arttığı iller arasında Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan, Giresun ve Gümüşhane mevcut.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı özellikle kırsal kesimlerde risk teşkil ediyor.
Sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte artış gösteren bu hastalığa Nairovirüsler neden olmaktadır.
Ateş, cilt içi ve diğer alanlardaki kanamalar bu enfeksiyonun sebepleri arasında yer almaktadır.
Ölümcül sonuçlar doğuran bu enfeksiyon için uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Özellikle hayvancılığın yapıldığı yerler, tarım alanları ve yeşil alanlardan uzak durulması gerektiği vurgulanıyor.
Yozgat’ta yoğun bir şekilde artan bu vakanın 255 kişide görüldüğü tespit edilmiştir.
KENE GELMEMESİ İÇİN NE YAPMALI?
Kene ısırmalarına karşı alınabilecek bazı önlemler şunlardır:
Uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli.
Yeşil alanlardan, tarım alanlarından ve hayvancılığın yapıldığı yerlerden uzak durulmalı.
Kenelerin bulunabileceği piknik alanları gibi yerlerde vücudu kapatan giysiler tercih edilmeli.
Açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Çünkü bu kıyafetler kene tespitini kolaylaştırmaktadır.
Doktor kontrolünde böcek kovucu sprey ve ilaçlar kullanılabilmektedir.
Günlük aktiviteler yapılırken de vücut bölgeleri sık sık kontrol edilmeli.
Keneyi vücuttan uzaklaştırmak için sigara basmak, kolonya ve gazyağı dökmek tercih edilmemelidir.
Kene ısırması tespiti yapıldığı takdirde, vücuttan çıkarılmalı. Fakat çıplak elle değil bir pensle sağa sola oynatarak, ezmeden, çivi çıkarır gibi müdahale etmesi mümkündür. Ne kadar hızlı vücuttan uzaklaştırırsak o kadar iyidir. Akabinde bir sağlık kurumuna başvurulmalıdır.
KENE ISIRMASI BELİRTİLERİ
Deride döküntü
Baş ağrısı
Deride kızarıklık
Küçük sert bir yumru
Şişme
Yorgunluk
Kaşıntı veya tahriş
Ateş
Titreme
Karın ağrısı veya mide bulantısı