TFF Başkan adayı Erdal Alkış hakkında

17 Nisan 2024 13:41 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:00

Son dakika! TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu!

Son dakika! TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu!

TFF Başkanlığı seçimlerinde ilk aday belli oldu

TFF Başkanlığı seçimlerinde ilk aday belli oldu

TFF başkanlığına aday olacak mı? Murat Sancak açıkladı

TFF başkanlığına aday olacak mı? Murat Sancak açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz tarihinde seçimli genel kurul yapacağını açıklamıştı.

İş insanı Erdal Alkış TFF başkanlığına aday olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Açıklamasının ardından taraftarlar kim olduğunu merak etmeye başladı.

Erdal Alkış Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 1966 yılında dünyaya geldi.

İşletme alanında eğitim alan Erdal Alkış 1986 yılında kendi firmasını Kayseri'de kurdu.

2002 yılında genel ve 2004 yılında ise yerel seçimlerde Ak Parti Seçim Koordinasyonunu yürüten iş insanının "İlk 45 Gün" adlı kitabı bulunuyor.

Kitapta 2002 genel seçimlerinde yaptığı çalışmaları anlatmıştır.

Türk-Hint Konseyi eski başkanı olan iş insanı evli ve iki çocuk babasıdır.

Erdal Alkış, Rusça, İngilizce, Arapça ve Çerkesçe dillerini bilmektedir.