TFF Başkan adayı Servet Yardımcı'nın hayatı hakkında

17 Nisan 2024 15:23 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:06

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Temmuz tarihinde yeni başkanı seçeceği seçimli genel kurul yapacağını açıkladı. Tarihin yakınlaşması ile birlikte adaylar da belli olmaya başladı.

Türk armatör ve spor yöneticisi Servet Yardımcı TFF Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Aday olmasının ardından vatandaşlar Servet Yardımcı'nın hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı.

Servet Yardımcı 26 Aralık 1957 yılında Rize'de dünyaya geldi.

Amatör olarak futbol oynadıktan sonra bir dönem Rizespor'da yöneticilik yaptı.

2008 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev aldı.

Eski TFF Başkanı Mahmut Özgener döneminde ise Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Başkan Vekili görevinin ardından yönetim kurulu olarak göreve devam eden Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ilişkilerini yönetiyor.

2017 ve 2021 yılında UEFA Yönetim Kurulu'na aday olmuş ve seçimi kazanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Yardımcı aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesidir.