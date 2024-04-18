TFF Başkanı genel kurul delegelerinin oy çoğunluğu ile seçilir

18 Nisan 2024 17:10 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 17:37

Son dakika! TFF başkanlığına bir aday daha!

Son dakika! TFF başkanlığına bir aday daha!

Son dakika! TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu!

Son dakika! TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeni başkanın seçileceği tarih açıklandı.

18 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan seçimli genel kurul ile birlikte TFF'nin yeni başkanı seçilecek.

Vatandaşlar başkanın ve genel kurulun nasıl seçileceğini araştırıyor.

TFF Başkanı, genel kurula katılan delegelerin oy çoğunluğu ile seçilir.

Başkan adayı olacak olan kişilerin karşılamaları gereken şartlar ise TFF tarafından şöyle açıklanmıştır:

"25 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde toplamda iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

Temerrüt halinde, kesinleşmiş vergi ve sosyal sigorta prim borcu bulunmamak,

Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ilhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Yukarıda sayılan yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş kişilerin cezaları ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile başkan olmaları mümkün değildir.

TFF üyesi olan ve profesyonel futbol liglerinde yer alan kulüplerde, başkanlık veya yönetim kurulu üyeliğinde bulunanların, seçimden önce TFF Başkanı seçildikten sonra derhal o görevlerinden istifa edeceklerine dair yazılı bir taahhütname vermeleri zorunludur. "