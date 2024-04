The Beatles'ın gizli belgeseli "Let It Be" 8 Mayıs'ta yayımlanacak

18 Nisan 2024 08:41 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:08

The Beatles'ın 50 yıldır yayımlanmayan Let It Be belgeselinin ne zaman gösterime çıkacağı açıklandı.

Açıklamanın ardından grubun belgeselinin ne zaman ve nerede yayımlanacağı araştırılmaya başlandı.

Belgesel aslında 1970 yılında ilk kez gösterime girmişti.

Ancak grubun aynı yıl nisan ayında dağılması nedeniyle bir daha yayımlanmamıştı.

Yıllarca kamuoyunun erişimine kapalı olan belgesel tekrardan gösterime çıkacak.

The Beatles'ın Let It Be belgeseli 8 Mayıs tarihinde Disney+ platformunda yayımlanacak.

Belgesel grubun Oscar ödüllü şarkısı Let It Be'nin kayıt süreciyle birlikte son performansını konu alıyor.