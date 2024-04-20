The Witcher 5. sezon Geralt karakterini Liam Hemsworth oynayacak

20 Nisan 2024 13:07 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:34

Netflix tarafından aynı adlı romandan uyarlanan "The Witcher" dizisinin ana karakteri Geralt'ı oynayan Henry Cavill diziden ayrıldığını açıklamıştı.

Ünlü oyuncunun açıklamasının ardından izleyiciler Geralt karakterinin kim tarafından oynanacağını merak ediyordu. Ayrıca izleyiciler, Henry Cavill'ın rolü neden bıraktığını da araştırıyor.

Yayın şirketi tarafından açıklanan bilgilere göre 5. ve son sezonda Geralt karakteri Liam Hemsworth tarafından oynanacak.

Henry Cavill neden diziden ayrıldığına dair bir açıklama yapmadı.

Ünlü aktörün 2021 yılında verdiği bir röportajda "Romanların yazar Sapkowski'nin çalışmalarını onurlandıran hikayeler anlatmaya devam edebileceğimiz sürece" ifadelerini kullanarak, dizide yedi sezon yer alacağını açıklamıştı.

Birçok hayran, dizinin ana materyalden koptuğunu ve farklı bir yöne gittiğini iddia ediyor. Henry Cavill'ın da hayranlar, bu yüzden diziden ayrıldığını düşünüyor.