THY İstanbul-Sivas uçağı kokpit camı çatlaması nedeniyle acil iniş yaptı

20 Nisan 2024 17:21 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 17:30

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul-Sivas seferlerini yapan TK-2658 sefer sayılı uçak, kalkışından kısa bir süre sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Vatandaşlar tarafından uçağın neden acil iniş yaptığı araştırılıyor.

Açıklanan bilgilere göre, THY'nin TC-JVG kuyruk tescilli Boeing B737-800 tipi uçağı sabah saat 08.25'de Sivas'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak bir süre sonra kokpit camının çatlaması nedeniyle 09.10'da İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

THY tarafından uçağın bakıma alındığı ve yolcuların da başka bir uçakla Sivas'a gönderileceği açıklandı.