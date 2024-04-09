09 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 09:48
Ticaret Bakanlığı tarafından İsrail ile uçak benzini ve jet yakıtı dahil 54 ürün grubunda ihracat kısıtlandı
Ticaret Bakanlığı 54 ürün grubunda İsrail'le ihracatı kısıtladı. "İsrail'le ticareti kısıtlanan ürünler nedir?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca kısıtlamaların ne kadar süreceği de merak ediliyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla İsrail ile 54 ürün grubunda ihracatın kısıtlandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar hangi ürünlerin ticaretinin kısıtlandığını araştırmaya başladı. İsrail ile ticareti kısıtlanan ürünler arasında uçak benzini ve jet yakıtı bulunuyor. Detaylar, haberimizde...
İSRAİL İLE TİCARETİ KISITLANAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticareti kısıtlanan ürünler şöyle:
- Alüminyum Profiller
- Alüminyum Teller
- Boyalar
- Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
- Beton Mikserleri
- Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları
- Çelik Filmaşin
- Çelik Kaplar ve Depolar
- Çelik Köprü Aksamı
- Çelik Kuleler
- Çelik Profiller
- Çimento
- Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve
- Levhalar
- Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
- Demir-Çelik Tüm Teller
- Ekskavatörler
- Elektrik Kabloları
- Elektrik Panoları
- Fayanslar
- Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
- Forkliftler
- Granit
- Halat ve Kablolar
- Hırdavat Ürünleri
- Hidrolik Yağlar
- İnşaat Demiri
- İnşaat Makinaları
- İnşaat Yalıtım Malzemeleri 29. İnşaatta Kullanılan Camlar 30. Kimyasal
- Bileşikler
- Kimyasal Gübreler
- Klinker
- Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
- Kükürt
- Madeni Yağlar
- Makaralı Zincirler
- Mermer
- Metal İşleme Makinaları
- Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
- Mineral Gübreler
- Motor Yağları
- Paletler
- Plastik Borular
- Sandviç Paneller
- Seramikler
- Solvent Boyalar
- Tel Çekme Makinaları
- Testere Makinaları
- Tuğlalar
- Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
- Vernikler
- Vinçler
- Yapıştırıcılar ve Tutkallar
- Yassı Çelik Ürünleri
İSRAİL İLE TİCARET KISITLAMASI NE KADAR SÜRECEK?
Ticaret Bakanlığı tarafından ticaret kısıtlamasının süresi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır."
Kaynak: TGRT Haber