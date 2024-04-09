Ticaret Bakanlığı tarafından İsrail ile uçak benzini ve jet yakıtı dahil 54 ürün grubunda ihracat kısıtlandı

09 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 09:48

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla İsrail ile 54 ürün grubunda ihracatın kısıtlandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar hangi ürünlerin ticaretinin kısıtlandığını araştırmaya başladı. İsrail ile ticareti kısıtlanan ürünler arasında uçak benzini ve jet yakıtı bulunuyor. Detaylar, haberimizde...

İSRAİL İLE TİCARETİ KISITLANAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticareti kısıtlanan ürünler şöyle:

Alüminyum Profiller

Alüminyum Teller

Boyalar

Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller

Beton Mikserleri

Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları

Çelik Filmaşin

Çelik Kaplar ve Depolar

Çelik Köprü Aksamı

Çelik Kuleler

Çelik Profiller

Çimento

Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve

Levhalar

Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri

Demir-Çelik Tüm Teller

Ekskavatörler

Elektrik Kabloları

Elektrik Panoları

Fayanslar

Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri

Forkliftler

Granit

Halat ve Kablolar

Hırdavat Ürünleri

Hidrolik Yağlar

İnşaat Demiri

İnşaat Makinaları

İnşaat Yalıtım Malzemeleri 29. İnşaatta Kullanılan Camlar 30. Kimyasal

Bileşikler

Kimyasal Gübreler

Klinker

Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar

Kükürt

Madeni Yağlar

Makaralı Zincirler

Mermer

Metal İşleme Makinaları

Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar

Mineral Gübreler

Motor Yağları

Paletler

Plastik Borular

Sandviç Paneller

Seramikler

Solvent Boyalar

Tel Çekme Makinaları

Testere Makinaları

Tuğlalar

Uçak Benzini ve Jet Yakıtı

Vernikler

Vinçler

Yapıştırıcılar ve Tutkallar

Yassı Çelik Ürünleri

İSRAİL İLE TİCARET KISITLAMASI NE KADAR SÜRECEK?

Ticaret Bakanlığı tarafından ticaret kısıtlamasının süresi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır."