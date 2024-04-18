Tokat depremini bilen Doç. Dr. Mehtap Aras’ın hayatı

18 Nisan 2024 19:53 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 20:06

“6 ila 7,2 arasında bir deprem muhakkak başımıza gelecek, bundan kaçış yok” sözleri ile vatandaşı kısa süre önce uyaran Doç. Dr. Mehtap Aras hakkında kimdir, kaç yaşında ve soruları araştırıldı.

Aras, Atatürk Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü'nde önlisans eğitimini tamamladı.

İnönü Üniversitesi'nde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmasının ardından Anadolu Üniversitesi'nde Felsefe bölümünü tamamladı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Yl) (Tezli) alanında tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim Ve Organizasyon alanında doktora bölümünü bitirmiştir.

Aras, Tokat depremi ile ilgili şu sözleri söyledi:

“Şimdi depremin şiddetine göre tavır sergilemememiz gerekiyor. Yani '4,7 çok düşük bir şiddette aslında dışarı çıkmamız gerekmiyor, 6'nın üzerinde olursa anca dışarı çıkarız' gibi bir tavır, bir tutum çok yanlış. Sonuçta bu bir deprem ve binalarımıza elbette güveniyoruz ve araştırmasını yaptık ama tedbir amaçlı bizim bulunduğumuz yeri terk etmemiz gerekiyor. Ta ki yetkili kurum ve kuruluşların, valilik bağlı olarak il AFAD veya AFAD Başkanlığının bir problem yok.

Evlerinize geçebilirsiniz. Güvendesiniz uyarısı ya da bilgilendirmesiyle tekrar evlerimize dönebiliriz ama depremin şiddetini küçümsemek ve buna göre tavır almak doğru değil. Depremin şiddetini biliyoruz ama derinliğini bilmiyoruz. Yüzeye yakın şiddette olan depremler, örneğin beş şiddetindeki bir deprem ve çok yüzeye yakın. Onun etkisiyle çok derinde olan 5 şiddetindeki bir depremin etkisi aynı olmayacaktır.

Dolayısıyla biz bunu o anda o bilgiye sahip değiliz. Yani hemen hepimiz telefonlarımıza sarılıp AFAD verisine bakamıyoruz. Dolayısıyla sarsıntı geçince tedbir amaçlı mutlaka bulunduğumuz binaları terk etmemiz gerekiyor”

Deprem hakkında şu uyarıyı yapmıştı:

Tokat'ta beklenen bir deprem var. 6 yada 7,2 arasında Tokat'ın üzerinde bulunan fayın bir deprem bekleniyor. Böyle bir elbette senaryo var. Fakat bunun tarihini ve zamanını ön görmemiz, söylememizin ihtimali yok. Şu an hemen burada da olabilir. Beş sene sonra da olabilir, üç gün sonra da olabilir.

Ayrıca bunun saatini de bilmiyoruz. Yani genelde gece olduğu için geceye alışkınız fakat gündüz de olabilir, okulda olabiliriz, yolda olabiliriz, herhangi bir kamu kurum kuruluşunda bir işlem yaptırıyorken olabiliriz.