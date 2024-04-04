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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 10:55 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:07

Tokat Turhal Belediye Başkanı Mehmet Ural hayatı ve biyografisi

Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu olduğu ortaya çıkan Tokat Turhal Belediye Başkanı Mehmet Ural'ın hayatı merak ediliyor. Ayrıca vatandaşlar Mehmet Ural'ın kim, nereli ve kaç yaşında olduğu konularında da araştırma yapıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Tokat Turhal Belediye Başkanı Mehmet Ural hayatı ve biyografisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı programda, Atatürk'ün vatandaşı dinlerken çekildiği fotoğrafta yer alan adamın torununun Tokat Turhal Belediye Başkanı Mehmet Ural olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşlar Mehmet Turhal'ın kim, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak etmeye başladı. İşte, detaylar...

Tokat Turhal Belediye Başkanı Mehmet Ural hayatı ve biyografisi - 1. Resim

MEHMET URAL KİMDİR? 

Mehmet Ural, 1981 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini doğdu yerde tamamladıktan sonra Turhal Anadolu Lisesi'nde eğitim görmeye başladı. 2004 yılında Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Mehmet Ural, Turhal TSO'nun yönetim kurulu üyeliğini yaptı. 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Tokat Turhal Belediye Başkan adayı oldu. 

MEHMET URAL EVLİ Mİ?

Mehmet Ural evli ve iki çocuk babasıdır. 

Kaynak: TGRT Haber
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