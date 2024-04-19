Tokat'ta en son büyük deprem 20 Aralık 1942'de 7,0 şiddetinde oldu

19 Nisan 2024 09:24 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:48

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Haziran saat 18.11 sularında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerden hissedilen depremin ardından vatandaşlar Tokat'ta en son büyük depremin ne zaman olduğunu ve hangi fay hatlarının geçtiğini araştırmaya başladı.

Tokat'ta en son büyük deprem 20 Aralık 1942 tarihinde saat 17.05 sularında oldu.

Niksar-Erbaa merkezli depremin 7.0 MS şiddetinde olduğu ve 30 saniye sürdüğü kayıtlarda belirtiliyor.

Depremde 3 bin vatandaş hayatını kaybetti ve en çok hasar gören ilçeler Erbaa, Niksar ve Almus oldu.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) güncellenen diri fay hattı haritasına göre Tokat birinci derece deprem riskli bölgelerin arasında yer alıyor.

Tokat, Türkiye'de birçok depremi üreten Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde bulunuyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan ayrılan Almus Fay Hattı ve Ezinepazarı Fayı da bölgede yer alıyor.