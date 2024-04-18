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18 Nisan 2024 18:24 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 18:28

Tokat'ta olan deprem Samsun'da hissedildi

Bugün Tokat'ta meydana gelen 5.6'lık deprem çevre illerde de hissedildi. Nevşehir, Çorum, Amasya ve Denizli'de de hissedilen sarsıntının ardından deprem mi oldu sorusu araştırıldı. Samsun'da sarsıntının hissedilmesiyle beraber depremin büyüklüğü araştırıldı.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Tokat&#039;ta olan deprem Samsun&#039;da hissedildi

18 Nisan'da 5.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Tokat'ta vatandaşlar endişelendi. 18.11'de olan sarsıntıdan sonra Samsun'da yaşayanlar da detayları araştırdı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 şiddetinde sarsıntı meydana geldi ve derinliği 5.9 olarak ölçüldü.

Sarsıntı 18.11'de olurken çevre illerde de hissedildi.

AFAD verileri sayesinde saat kaçta, nerede ve kaç şiddetinde olduğu bilgilerine ulaşabiliyoruz. İşte son veriler:

Tokat'ta olan deprem Samsun'da hissedildi - 1. Resim

SON VERİLER İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Kandilli Rasathanesi, bugün olan tüm sarsıntıların detaylarını anlık olarak paylaşıyor. Denizli, Çorum ve tüm illerde olan sarsıntıların bilgileri şöyle:

Tokat'ta olan deprem Samsun'da hissedildi - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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