Tokat'ta yarın (19 Nisan Cuma) okullar tatil edildi! Valilik açıkladı

18 Nisan 2024 20:25 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 20:30

18 Nisan Perşembe günü Tokat'ta olan deprem çevre illerde de hissedildi. Vatandaşı endişelendiren sarsıntının ardından öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığına cevap aradı.

Valilikten gelen açıklamaya göre yarın okullarda 1 gün eğitime ara verilecek.

Valiliğin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verildi. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek."

TGRT Haber'e canlı olarak bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eğitime bir gün ara verildiğini şöyle duyurdu:

"Depremin ilk anından itibaren saha taraması devam ediyor. Birimlerimiz sahada. Bize verilen bilgilerde; Sulusaray, Altıova, Yeşilyurt ve Yozgat Kadışehir'de ihbarlar oldu. Kadışehir'de kullanımda olmayan bir evin yıkıldığını biliyoruz. Can kaybının ve yaralanan vatandaşımız yok. Maddi hasarı az bir şekilde depremi atlattık. Netleşmiş rakamları verebilmek için taramaların son bulması gerekiyor. Tokat genelinde eğitime bir günlük ara verildi." dedi.

AFADi 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından

"Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir." sözleri ile son durumu paylaştı.