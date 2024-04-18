TOKİ indirim kampanyası 24 Nisan 2024'de başlıyor

18 Nisan 2024 14:39 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:39

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borçlarını erken kapatıp tapularını almak isteyen konut, iş yeri ve arsa alıcılarına yönelik yıllık indirim kampanyasını duyurdu. İşte, detaylar...

Konut ve iş yeri alıcıları için büyük bir fırsat! TOKİ, bu yıl borçlarını peşin ödeyip tapularını hemen almak isteyenlere yüzde 25 indirim sunuyor.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcıları, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olmalıdır.

Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmamalıdır. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olanlar bu kampanyadan faydalanamayacak.

Arsa satışları için de indirim var! TOKİ, geri ödemeleri devam eden arsa satışları için yüzde 12,5 indirim uyguluyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, 24 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.