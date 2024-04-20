Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki ilk yarışında 2'inci oldu

20 Nisan 2024 18:56 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 18:59

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, Hollanda'nın Assen şehrinde bulunan TT Assen Pisti'nde gerçekleştirildi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da bulunduğu yarışın sonucu, sporseverler tarafından merak ediliyor.

Özellikle Toprak Razgatlıoğlu'nun kaçıncı sırada tamamladığı ve "Superpole" yarışının ne zaman yapılacağı da sporseverler tarafından araştırılıyor.

Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki üçüncü ayağına üçüncü cepten başladı.

Redbull takımınıda yer alan başarılı isim yarışı ikinci sırada tamamladı. Mücadeleyi ise İtalyan Nicholas Spinelli kazandı.

Hollanda ayağının Superpole yarışı, 21 Nisan yani yarın 12.00'da yapılacakken hafta sonunun ikinci yarışı ise 15.00'da düzenlenecek.