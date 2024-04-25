Trabzonspor futbolcusu Enis Destan kural dışı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

25 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:31

Ankaragücü ve Enis Destan PFDK'ya sevk edildi

Ankaragücü ve Enis Destan PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Ziraat Kupası yarı finallerinde Trabzonspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan maçta Ceccherini ile girdiği mücadele sonucunda kırmızı kart yemişti.

Taraftarlar tarafından Enis Destan'ın PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceği merak ediliyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Enis Destan müsabakadaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildi.

Türkiye Ziraat Kupası yarı finallerinin diğer bölümünde ise MKE Ankaragücü ve Beşiktaş karşı karşıya gelmişti.

Maçta MKE Ankaragücü taraftarı sahaya yabancı maddeler atmış ve bir tanesi Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'a isabet etmişti.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre MKE Ankaragücü saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.