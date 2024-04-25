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25 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:31

Trabzonspor futbolcusu Enis Destan kural dışı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

TFF tarafından PFDK sevkleri açıklandı. Trabzonspor'un futbolcusu Enis Destan'ın Fatih Karagümrük maçında yaptığı hareketlerden dolayı PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceği taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Trabzonspor futbolcusu Enis Destan kural dışı hareket nedeniyle PFDK&#039;ya sevk edildi

Türkiye Ziraat Kupası yarı finallerinde Trabzonspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan maçta Ceccherini ile girdiği mücadele sonucunda kırmızı kart yemişti. 

Taraftarlar tarafından Enis Destan'ın PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceği merak ediliyordu.

Trabzonspor futbolcusu Enis Destan kural dışı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi - 1. Resim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Enis Destan müsabakadaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildi. 

Türkiye Ziraat Kupası yarı finallerinin diğer bölümünde ise MKE Ankaragücü ve Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. 

Maçta MKE Ankaragücü taraftarı sahaya yabancı maddeler atmış ve bir tanesi Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'a isabet etmişti. 

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre MKE Ankaragücü saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. 

Kaynak: TGRT HABER
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