Trabzonspor'un 18 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan hakkında

17 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:31

Trabzonspor'da forma giyen ve 10 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilen Onuralp Çevikkan taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Taraftarlar 18 yaşındaki genç kalecinin hayatı ve kariyerini araştırıyor.

Onuralp Çevikkan 2 Ocak 2006 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

2021 yılında Altınordu altyapısında futbola başlayan genç kaleci 2023'de Tranzonspor'a 700 bin Euro karşılığında transfer oldu.

1.92 boyundaki 18 yaşındaki genç kaleci, U19 Süper Lig 23/24 sezonunda 8 maça çıktı.

Bu maçların 2 tanesinde kalesini gole kapatırken toplamda 9 gol yedi.