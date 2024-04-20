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20 Nisan 2024 18:11 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 18:31

Trabzonspor'un Kayserispor kadrosu açıklandı | Trezeguet sakatlığı nedeniyle kadroda yer

Süper Lig'in 33. haftasında bugün Trabzonspor - Kayserispor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maçın başlamasına dakikalar kala Trabzonspor'un ilk 11'ini merak etmeye başladı. Ayrıca taraftarlar Trezeguet kadroda neden yer almadı sorusunun cevabını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Trabzonspor&#039;un Kayserispor kadrosu açıklandı | Trezeguet sakatlığı nedeniyle kadroda yer

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün saat 19.00'da Trabzonspor - Kayserispor karşılaşması oynanacak. 

Maçın başlamasına dakikalar kala iki takım da ilk 11'lerini açıkladı.

Birçok taraftar ilk 11'de kimlerin yer aldığını ve Trabzonspor'un oyuncusu Trezeguet'in neden kadroda yer almadığını da araştırıyor. 

Trabzonspor'un Kayserispor kadrosu açıklandı | Trezeguet sakatlığı nedeniyle kadroda yer - 1. Resim

Trezeguet yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor'un kadrosunda yer almadı. 

Karşılaşmanın ilk 11'leri ve yedekleri ise şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan - Denswil - Mendy - Eren - Meunier - Berat - Bardhi - Pepe - Fountas - Vişça - Enis ve Korkmaz

Trabzonspor Yedekleri: M. Taha - Baniya - Fernandez - Arif - Göktan - Kerem - Umut G. - Orsic - Onuachu - Umut B.

Trabzonspor'un Kayserispor kadrosu açıklandı | Trezeguet sakatlığı nedeniyle kadroda yer - 2. Resim

Kayserispor: Bilal - Hasan Ali Kaldırım - Dimitrios - Arif - Gökhan - Bourabia - Otabek - Kartal - Miguel - Aylton - Stephane

Kayserispor Yedekleri: Onurcan - Attamah - Ramazan - Ackah - Baran - Eray - Yiğit - Mane - Nazon - Talha

Kaynak: TGRT Haber
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