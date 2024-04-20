Trabzonspor'un Kayserispor kadrosu açıklandı | Trezeguet sakatlığı nedeniyle kadroda yer

20 Nisan 2024 18:11 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 18:31

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün saat 19.00'da Trabzonspor - Kayserispor karşılaşması oynanacak.

Maçın başlamasına dakikalar kala iki takım da ilk 11'lerini açıkladı.

Birçok taraftar ilk 11'de kimlerin yer aldığını ve Trabzonspor'un oyuncusu Trezeguet'in neden kadroda yer almadığını da araştırıyor.

Trezeguet yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor'un kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmanın ilk 11'leri ve yedekleri ise şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan - Denswil - Mendy - Eren - Meunier - Berat - Bardhi - Pepe - Fountas - Vişça - Enis ve Korkmaz

Trabzonspor Yedekleri: M. Taha - Baniya - Fernandez - Arif - Göktan - Kerem - Umut G. - Orsic - Onuachu - Umut B.

Kayserispor: Bilal - Hasan Ali Kaldırım - Dimitrios - Arif - Gökhan - Bourabia - Otabek - Kartal - Miguel - Aylton - Stephane

Kayserispor Yedekleri: Onurcan - Attamah - Ramazan - Ackah - Baran - Eray - Yiğit - Mane - Nazon - Talha