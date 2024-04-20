Trabzonspor'un Kayserispor kadrosu açıklandı | Trezeguet sakatlığı nedeniyle kadroda yer
Süper Lig'in 33. haftasında bugün Trabzonspor - Kayserispor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maçın başlamasına dakikalar kala Trabzonspor'un ilk 11'ini merak etmeye başladı. Ayrıca taraftarlar Trezeguet kadroda neden yer almadı sorusunun cevabını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün saat 19.00'da Trabzonspor - Kayserispor karşılaşması oynanacak.
Maçın başlamasına dakikalar kala iki takım da ilk 11'lerini açıkladı.
Birçok taraftar ilk 11'de kimlerin yer aldığını ve Trabzonspor'un oyuncusu Trezeguet'in neden kadroda yer almadığını da araştırıyor.
Trezeguet yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor'un kadrosunda yer almadı.
Karşılaşmanın ilk 11'leri ve yedekleri ise şöyle:
Trabzonspor: Uğurcan - Denswil - Mendy - Eren - Meunier - Berat - Bardhi - Pepe - Fountas - Vişça - Enis ve Korkmaz
Trabzonspor Yedekleri: M. Taha - Baniya - Fernandez - Arif - Göktan - Kerem - Umut G. - Orsic - Onuachu - Umut B.
Kayserispor: Bilal - Hasan Ali Kaldırım - Dimitrios - Arif - Gökhan - Bourabia - Otabek - Kartal - Miguel - Aylton - Stephane
Kayserispor Yedekleri: Onurcan - Attamah - Ramazan - Ackah - Baran - Eray - Yiğit - Mane - Nazon - Talha