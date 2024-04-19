Tuğkan Gönültaş'ın (Elraenn) yer aldığı Kings World Cup 26 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında Meksika'da oynanacak

19 Nisan 2024 14:11 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:12

Türkiye'nin en çok izlenen yayıncılarından biri olan "Elraenn" lakaplı Tuğkan Gönültaş "Kings World Cup" turnuvasına katılacağını açıkladı.

İnternet kullanıcıları tarafından Kings World Cup turnuvasının ne olduğu ve hangi oyunun oynandığı merak ediliyor.

Kullanıcılar ayrıca turnuvanın ne zaman ve nerede yapılacağını da merak ediyor.

Kings World Cup turnuvası Barcelona'nın eski stoperi Gerard Pique tarafından kurulmuş bir futbol turnuvasıdır. Turnuvada yedişer oyuncudan oluşan on iki takım yer almaktadır.

Bu senenin takımları arasında Elraenn'in takımı da "LimonFC" adıyla yer alıyor. Takımın kadrosu ise henüz açıklanmadı.

Turnuva bu sene 26 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında Meksika'da düzenlenecek.