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19 Nisan 2024 14:11 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:12

Tuğkan Gönültaş'ın (Elraenn) yer aldığı Kings World Cup 26 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında Meksika'da oynanacak

Elraenn takma adıyla bilinen ünlü yayıncı Tuğkan Gönültaş'ın yer aldığı "Kings World Cup turnuvası nedir?" sorusunun cevabı internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Ayrıca internet kullanıcılar Kings World Cup 2024 turnuvasının ne zaman ve nerede yapılacağını da merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Tuğkan Gönültaş&#039;ın (Elraenn) yer aldığı Kings World Cup 26 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında Meksika&#039;da oynanacak

Türkiye'nin en çok izlenen yayıncılarından biri olan "Elraenn" lakaplı Tuğkan Gönültaş "Kings World Cup" turnuvasına katılacağını açıkladı.

İnternet kullanıcıları tarafından Kings World Cup turnuvasının ne olduğu ve hangi oyunun oynandığı merak ediliyor. 

Kullanıcılar ayrıca turnuvanın ne zaman ve nerede yapılacağını da merak ediyor.

Tuğkan Gönültaş'ın (Elraenn) yer aldığı Kings World Cup 26 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında Meksika'da oynanacak - 1. Resim

Kings World Cup turnuvası Barcelona'nın eski stoperi Gerard Pique tarafından kurulmuş bir futbol turnuvasıdır. Turnuvada yedişer oyuncudan oluşan on iki takım yer almaktadır.

Bu senenin takımları arasında Elraenn'in takımı da "LimonFC" adıyla yer alıyor. Takımın kadrosu ise henüz açıklanmadı. 

Turnuva bu sene 26 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında Meksika'da düzenlenecek. 

Kaynak: TGRT HABER
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